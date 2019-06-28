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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Denizde akıntıya kapıldılar...Can pazarı kamerada

Denizde akıntıya kapıldılar...Can pazarı kamerada

kurtarma anı

( GİRESUN )- Giresun’da girdikleri denizde akıntıya kapılan iki arkadaş 1 saatlik çalışmaya kurtarıldı GİRESUN

Kayalı Kamera Sahil Güvenlik 


- Giresun’un Keşap ilçesine bağlı Güneyköy köyü sahilinden arkadaşlarıyla denize giren Emre Karamustafaoğlu (16) ve Emre Kaya (15), akıntıya kapıldı. İki arkadaşı dalgalar kayalıkların bulunduğu alana sürükledi. Burada kayalara çıkan Karamustafaoğlu ve Kaya’nın yardımına sahil güvenlik ve Giresun Belediyesi ekipleri yetişti. Yardım ekipleri iki arkadaşa uzun süre ulaşmaya çalıştı fakat yoğun dalga nedeniyle başarılı olamayınca gençlere can simidi ve yelekler atıldı. 1 saatlik uğraşın ardından iki arkadaş bota alınarak sahile çıkartıldı.
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