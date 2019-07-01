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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - YALOVA

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - YALOVA

- Tatbikattan görüntü - Yarışmalardan görüntülerDenizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yılı - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yılı etkinlileri kapsamında düzenlenen tatbikat ve yarışmalar renkli görüntülere sahne olduYALOVA (AA) - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. yılı nedeniyle Yalova ’da düzenlenen kurtarma tatbikatı ve yarışmalar ilgiyle izlendi. Yalova Merkez Balıkçılar Kooperatifi tarafından düzenlenen program öncesinde binlerce kişiye balık ekmek dağıtımı yapıldı. Sonrasında ise Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikatta denizde boğulan iki kişiye ilk olarak müdahaleyi jet sky kullanan deniz polisi yaptı. Deniz yüzeyindeki bir kişiyi kurtaran jet sky kullanıcı şahsı karaya çıkardı. Sonrasında ise olay yerine gelen polis botundaki dalgıçlar suyun altında diğer boğulan şahsı bularak su yüzeyine bıraktılar.Tatbikatın ardında ise yüzme, denizde tabak bulma ve yağlı kazık yarışmaları düzenlendi.
Yarışmada dereceye girenlere Yalova Liman Müdürü Murat Akpınar çeyrek altınlarını takdim etti.

Kurtarma Tatbikatı Deniz Polisi Çeyrek Altın Balık Ekmek Yağlı Kazık 

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