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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - RİZE

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - RİZE

- Denizcilik ve Kabotaj Bayramı töreninden detaylar - Gemiden detaylar - Denize çiçek atılması - Dua edilmesiDenizcilik ve Kabotaj Bayramı - Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize 'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandıTRABZON (AA) - Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize 'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı törenle kutlandı. - Rize Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 93. yıl dönümü Rize 'de törenle kutlandı.Gündoğdu Limanı'nda gerçekleştirilen törene Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Vali Yardımcıları Ahmet Dalkıran ve Abdullah Şen, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Liman Başkanı Uğur Uzunoğlu ve diğer davetliler katıldı.
Uzunoğlu, burada yaptığı konuşmada, Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutladı.Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine ait Karadeniz Araştırma Gemisi ile denize açılan Vali Çeber ve Belediye Başkanı Metin tarafından deniz şehitleri anısına çelenk bırakıldı.

Şehit Irak 

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