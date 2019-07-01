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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - Kuşadası'nda karton tekneler yarıştı - AYDIN

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - Kuşadası'nda karton tekneler yarıştı - AYDIN

- Kuşadası Güvercinada'da gemi ve teknelerden görüntüler - Gemilerin tören alanından geçişleri - Atatürk Meydanı'nda etkinliğe katılanlardan detaylar - Saygı duruşu ve İstiklal marşı - Vatandaşların askeri gemiyi ziyaretleri - Su sporları gösterisinden detaylar - Karton teknelerin yarışından detaylarDenizcilik ve Kabotaj Bayramı - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla İzmir ve Aydın 'da çeşitli etkinlikler düzenlendiİZMİR (AA) - İzmir ve Aydın 'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı kutlandı. - Kuşadası'nda karton tekneler yarıştı Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde de Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Gün boyu süren etkinliklerin ardından Kuşadası Güvercinada'da su sporları gösterisi, yüzme yarışları, 9,9 HP motorlu tekne yarışı, halat çekme yarışı, yağlı direk, denizden tabak çıkarma ve kartondan tekne yarışması düzenlendi.
Ege Port tarafından organize edilen kartondan tekne yarışmasında birinciliği AKUT Kuşadası ekibi kazanırken, ikinciliği Su Ürünleri Kooperatifi, üçüncülüğü ise Setur Marina ekibi kazandı.

Yarış Su Sporları Saygı Duruşu İstiklal Marşı Yüzme Yarışları 

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