Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - ÇANAKKALE İzle

- Törenden görüntüler - Çelenk sunumu - Çanakkale Liman Başkanı Erol Kayalı'nın konuşması - Denizdeki etkinlikler ve şehitler için denize çelenk bırakılmasıDenizcilik ve Kabotaj Bayramı - Çanakkale 'de yapılan törende, deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı - Liman Başkanı Erol Kayalı: - "Bu kanun ile sadece bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız perçinlenmemiş aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönem noktası olmuştur"ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çanakkale Liman Başkanı Erol Kayalı, törende yaptığı konuşmada, Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdiğini söyledi.
Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerinde 391 yıldan beri devam eden kapitülasyonların sona erdirildiğini ifade eden Kayalı, "1 Temmuz 1926 tarihinde Cumhuriyet Türkiye'sinde çok önemli olan Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre Türkiye limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilere yapılacağı belirtilmiş ve yabancılara verilen imtiyazlar sona erdirilmiştir. Bu kanun ile sadece bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız perçinlenmemiş aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönem noktası olmuştur." dedi. Türkiye'nin, Asya ile Avrupa arasında köprü vazifesi gören, Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi stratejik öneme sahip denizlerle çevrili iki önemli su yoluna ve bir iç denize sahip olduğunu anımsatan Erol Kayalı, "Denizler, ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahiptirler. Denizi ve denizlerini iyi kullanan ülkeler diğerlerine göre daha başarılıdırlar. Bunun farkında olan büyük Atatürk’ün direktifleri ile çıkarılan Kabotaj Kanunu'nun önemi günümüzde yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmelerle çok daha iyi anlaşılmaktadır. Yabancılara verilen imtiyazları kaldıran bu yasa ile birlikte, Cumhuriyetin kazanımları olarak denizcilik alanında Türk vatandaşlarına denizcilik, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, deniz taşımacılığı, eğitim ve bunun gibi alanlarda birçok imtiyazlar sağlanmış, siyasi ve ekonomik özgürlükler elde edilmiştir." diye konuştu. Katılımcılar, törenin ardından "Alınteri - 8" isimli feribot ile denize açılarak deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler tarafından boğazda su gösterisi gerçekleştirildi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Alpaslan Baysal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, Belediye Başkanvekili İbrahim Can Ergun ile Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amiri Rıdvan Gezgin katıldı.