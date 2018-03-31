Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı - KIRKLARELİ Haberi

- Hücumbotundan genel ve detay görüntülerDeniz Yıldızı - 2018 Tatbikatı - TCG MARTI hücumbotu İğneada Limanı'na demir attıKIRKLARELİ (AA) - TCG MARTI hücumbotu, Deniz Yıldızı - 2018 tatbikatı kapsamında Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli 'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada Limanı'na geldi.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan unsurların katılımıyla Marmara Denizi ve Karadeniz'de 26 Mart - 5 Nisan'da gerçekleştirilecek tatbikatlar kapsamında limana demir atan hücumbotu, halkın ziyaretine açıldı.Yetkililer, hücumbotunu ziyaret eden vatandaşlara bilgi veriyor. Hücumbotunu gezen vatandaşlar hatıra fotoğrafı da çektiriyor.Hücumbotu yarın 17.00'ye kadar halkın ziyaretine açık kalacak.Tatbikata katılacak fırkateyn ve denizaltılar, Batum - Gürcistan, Novorossisk - Rusya, Odessa - Ukrayna, Köstence - Romanya, Varna - Bulgaristan limanları ile Karadeniz'deki İğneada Kırklareli , Karadeniz Ereğlisi, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa Artvin limanlarına halka açık ziyaretler gerçekleştirecek.