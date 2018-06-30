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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Deniz üzerinde aynı anda dört oluşan hortum paniğe neden oldu

Deniz üzerinde aynı anda dört oluşan hortum paniğe neden oldu

incekum plajındaki hortum, hortumdan görüntü

Türkler Uttu Cep Telefonu 

-incekum plajındaki ikinci hortum
-türkler mahlesinde oluşan iki hortum
-sahildeki turistler
-hortumun denize kadar inmesi
-bir hortumun denize inmeden kaybolması
-sahildeki turistlerden görüntü
-kararan hava
-denizdeki dalgalanma

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde iki farklı noktada aynı anda oluşan 4 hortum kısa süreli korkuya sebep oldu. Her dört hortum da karaya ulaşmadan kendiliğinden kayboldu. Alanya İncekum Halk Plajı ve Türkler mahalesinde aynı anda çıkan dört ayrı hortum kısa süreli paniğe sebep oldu. İncekum plajında danizin yaklaşık 100 metre açığında sabah saatlerinde çıkan ilk hortum yaklaşık 15 dakika sürdü. Denize kadar inen ve 15 dakika boyunca etkili olan hortum, karaya ulaşmadan kendiliğinden kaybolda. İncekum plajı açıklarındaki ikinci hortum da yaklaşık 10 dk sonra oluştu. Denize kadar inen ikinci hortum da karaya ulaşmadan kayboldu. Alanya'da aynı anda başka bir mahallede de aynı anda iki ayrı hortum vakası yaşandı. Türkler mahallesinde yine denizin yaklaşık 100 metre açığında oluştu. Bir anda kararan hava ve kabaran denizin üzerinde aynı anda oluşan iki hortumdan biri denize kadar inerken birisi denize ulaşmadan havada kayboldu. Sahildeki onlarca turist bu doğa olayını heyecanla takip ederken bazıları da cep telefonuyla karaya çıkamadan kaybolan hortumu kaydettiler. Sahildeki vatandaşların Denizin yaklaşık 100 metre açığında oluşan hortum, çevredekileri korkuttu. 15 dakika denizin üzerinde kalan hortum, karaya ulaşmadan deniz üzerinde yok oldu. Hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu ile görüntüledi.
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