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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Deniz ulaşımına sis engeli

Deniz ulaşımına sis engeli

İskeleden görüntü

İstinye Hava Muhalefeti Muhalefet Deniz Ulaşımı Trol 

-Yazıdan görüntü
-Genel ve detay
-Vapur iskelesinde bekleyen vatandaşlarla röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar iptal olan seferlerle karşılaştı. İstanbul’da etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bazı vapur seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinde işe vapurla gitmek isteyen vatandaşlar Beşiktaş Meydan’da bulunan Kadıköy İskelesine geldi. Ancak vatandaşlar burada seferlerin iptal olduğu yazısını gördü. Vatandaşlar vapur seferlerinin başlamasını bekliyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, “İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Seferleri hava muhalefeti nedeniyle geçici süreyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır” denildi.
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