Deniz ulaşımına sis engeli

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-Vapur iskelesinde bekleyen vatandaşlarla röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar iptal olan seferlerle karşılaştı. İstanbul’da etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bazı vapur seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinde işe vapurla gitmek isteyen vatandaşlar Beşiktaş Meydan’da bulunan Kadıköy İskelesine geldi. Ancak vatandaşlar burada seferlerin iptal olduğu yazısını gördü. Vatandaşlar vapur seferlerinin başlamasını bekliyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, “İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Seferleri hava muhalefeti nedeniyle geçici süreyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır” denildi.

