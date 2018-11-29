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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Deniz ulaşımına poyraz engeli...Çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi Haberi

Deniz ulaşımına poyraz engeli...Çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi Haberi

Dalgalardan detaylar

Salar Balıkçı Teknesi Çay Bahçesi Deniz Ulaşımı 

-Sahilden detaylar
-Denizden detaylar
-Gemilerden detaylar

( TEKİRDAĞ )- Sahil boş kaldı TEKİRDAĞ

- Marmara Denizi’nde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında olumsuzluklara neden oluyor. Ayrıca kent genelinde meydana gelen dondurucu soğuklar sebebiyle sahilde bulunan birçok çay bahçesi ve kafe sandalye ve masalarını topladı. Marmara Denizi’nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi’nde hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı. Sandalye ve masalar çekildi Etkisini sürdüren fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, Süleymanpaşa ilçesinin sahil kesiminde bulunan esnafları da etkiliyor. Birçok kafe, 3 metreye ulaşan dalgaların etkisi ile sular altında kalan sandalye ve masalarını topladı. Yaz boyunca insanlarla dolup taşan Süleymanpaşa Sahili de soğuk hava ve dalgalar nedeniyle bomboş kaldı.
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