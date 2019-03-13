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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Deniz ulaşımına fırtına engeli... İDO ve BUDO seferleri iptal edildi Video

Deniz ulaşımına fırtına engeli... İDO ve BUDO seferleri iptal edildi Video

Denizden görüntü

İhlas Deniz Ulaşımı 

-İDO İskelesinden görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi. İstanbul’da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti. İDO'da iptal olan seferler: 07:45 - 10:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:30 - 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 09:50 - 11:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa BUDO'da iptal olan seferler: 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
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