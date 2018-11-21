Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Deniz taşları tablo oluyor

Deniz taşları tablo oluyor

Deniz taşlarını işleyen kursiyerler

Siyer Öğretmen 

-Hazırlanan ürünler
-Detay görüntüler
-Öğretmen Nezahat Yalçın ile röp.
-Hesna Ekmekçi ile röp.
-Mediha Uzar ile röp.

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'de Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ’Dekoratif Tablo Yapımı Kursu’na katılan vatandaşlar, deniz taşlarından birbirinden güzel tablolar yapıyor. Nezahat Yalçın’ın öğretmenliğini yaptığı kursta hazırlanan ürünler yıl sonunda sergilenecek. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün 3 aylık açtığı kursa katılan 22 kadın deniz taşları ile birbirinden güzel tablolar yapıyor. Haftanın 3 günü düzenlenen kursta, deniz taşlarını boyadıkları ağaç zemine yerleştiren kursiyerler birbirinden güzel tablolar yaptı. Tablolarda, taşların yanı sıra ağaç ve yapraklarda kullandıklarını anlatan kurs öğretmeni Nezahat Yalçın, ürünlerin yıl sonunda sergileneceğini söyledi.

Başarılı işler yapıldığını anlatan kurs Öğretmeni Nezahat Yalçın, “Öğrencilerimizi dekoratif tablo yapıyorlar. Dekoratif tablolarımızda taş kullanıyoruz. Deniz taşları kullanıyoruz. Ayrıca, çeşitli ağaçlar ve yapraklar da kullanıyoruz. İlk önce tasarlıyoruz. Çizimini yapıyoruz. Sonra da bunu boyalarla renklendiriyoruz ve taşlarımızı yapıştırıyoruz. Bu ürettiğimiz ürünleri sene sonu sergileyeceğiz” dedi.
Kursa yeni başladığını anlatan Hesna Ekmekçi de, “Bu kursa yeni katılıyorum. Evimde taşlarım vardı. Onları değerlendirme amaçlı tablolar yapıyorum. Daha çok tablo ile değerlendiriyorum. Tabloları eşe dosta hediye etmeyi düşünüyorum. Bir kısmını da evime asmayı düşünüyorum. O amaçla taşları değerlendiriyorum” dedi.
Vaktini değerlendirmek amacıyla kursa geldiğini anlatan Mediha Uzar ise, “Bu kursa katılma amacım, stres atmak ve vakit geçirmek. Esas amacım benim stres atmak. Derinlemesine düşününce taşlarında dili olduğunu, dile getirmek için uğraş veriyorum. Yapılan tablolarla evinizin duvarlarını süsleyebilirsiniz. Yahut hediye edebilirsiniz. Benim gayem, stres atmak ve zamanımı değerlendirmek” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı