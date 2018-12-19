Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Deniz suyu sıcaklığı hamsiyi erken göçe zorluyor - SAMSUN

Deniz suyu sıcaklığı hamsiyi erken göçe zorluyor - SAMSUN

- Balık tezgahlarından detay - Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç'un konuşmasıDeniz suyu sıcaklığı hamsiyi erken göçe zorluyor - Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç:"Deniz suyu çok sıcak, 9 derece olması gerekirken 14 derece. Hamsi bu yüzünden göçünü erken tamamlayacak"SAMSUN (AA) - Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Deniz suyu çok sıcak, 9 derece olması gerekirken 14 derece. Hamsi bu yüzünden göçünü erken tamamlayacak." dedi.
Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl palamut başta olmak üzere çinekop, istavrit ve hamsi bolluğu yaşandığını söyledi.

Denizdeki balık bolluğundan mutlu olduklarını dile getiren Malkoç, ancak hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde bulunması nedeniyle deniz suyu sıcaklığının düşmediğine işaret etti.Malkoç, deniz suyu sıcaklığının balıkların erken göçüne neden olabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:"Deniz suyu çok sıcak, 9 derece olması gerekirken 14 derece. Hamsi bu yüzünden göçünü erken tamamlayacak. Çinekop Samsun 'a yeni geldi. Yaklaşık 5 gün önce boğaz ağzındaydı. Karadeniz çok sıcak, karşı taraf çok soğuk. Çinekop sıcağı takip edince Karadeniz'de kaldı ama hamsi dağıldı. Şu anda bir ucu Hopa'da. Hamsi Karadeniz'in her yerinde azaldı ama parça parça var."Deniz suyunun bir an önce soğumasını beklediklerine dikkati çeken Malkoç, böyle gitmesi halinde av sezonunun erken bitebileceğini kaydetti.

Hava Sıcaklığı Muhabir Alamut 

İlgili Foto Galeriler
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı