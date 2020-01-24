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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Deniz suyu 30 metre çekildi Haberi

Deniz suyu 30 metre çekildi Haberi

akyaka sahili detay görüntü

( MUĞLA )- Ula’nın sahil beldesi Akyaka’da hava şartlarına bağlı olarak deniz suyu 30 metre çekildi. MUĞLA

Deprem 


- Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesinde deniz suyu mevsimsel hava şartları nedeniyle yaklaşık 30 metre çekildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün yaptığı fırtına uyarısından sonra başlayan çekilme bugün öğle saatlerinde devam etti. Deniz suyu çekilmesinin Ekim-Nisan ayları arasında belli aralıklarla sürdüğü açıklanırken, son günlerde meydana gelen depremler ile bir alakasının bulunmadığı, fırtına ve yağmur gibi doğal olaylar esnasında gel-git olaylarının yaşanabileceği açıklandı.
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