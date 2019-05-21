Deniz polisinin köprüden atlayan şahsı arama çalışmaları sürüyor



- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını yaktıktan sonra köprüden aşağı atlayan şahsı bulmak için deniz polisinin arama çalışmaları sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 18.00 sıralarında bir şahıs köprüde aracını durdurarak ateşe verdi. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs ardından köprüden denize atladı. Deniz polisi şahsı bulmak için köprüsünün altındaki bölgede arama çalışmaları başlattı. Deniz polisinin bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

