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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Deniz polisinden sağlık çalışanlarına alkış desteği - İZMİR

Deniz polisinden sağlık çalışanlarına alkış desteği - İZMİR

- Deniz polislerinin sağlık çalışanlarını alkışlamasıDeniz polisinden sağlık çalışanlarına alkış desteği - Türkiye'nin farklı şehirlerinde görev yapan deniz polisleri, hazırladıkları video ile "Sağlık çalışanlarımızın yanındayız" mesajı verdiİZMİR (AA) - Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan deniz polisi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkış tutarak destek verdi.Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisi gösteren, Türkiye'de de can kayıplarına yol açan koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olan deniz polisi, onlar için video hazırladı.Videoda, İstanbul, İzmir , Yalova, Van, Çanakkale, Samsun, Kocaeli, Muğla, Ordu, Mersin, Fethiye, Antalya, Tekirdağ gibi şehirlerde görev yapan deniz polisi ekipleri, "Biz birlikte daha güçlüyüz", "Her kahraman pelerin takmaz", "Sağlık çalışanlarımızın yanındayız" sloganlarının ardından alkış tuttu.Deniz polisi, teknelerin sirenleriyle de sağlık çalışanlarını destekledi.Vatandaşlara da "Evde kalın" çağrısında bulunan deniz polisinin videosu, "Evde hayat var" sloganıyla son buldu.

Yoğun Mesai Koronavirüs Deniz Polisi Sağlık Çalışanları Kışla 

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