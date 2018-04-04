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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Deniz patlıcanı yakalayanlara operasyon kamerada

Deniz patlıcanı yakalayanlara operasyon kamerada

Operasyondan genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Para Cezası Deniz Polisi Akalan Kamera Harekete Geç 


- İzmir'in Urla ilçesinde, 3 şahıs deniz patlıcanı topladığı sırada suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eşek Adası ile Arap Adası arasında yasak olmasına rağmen 3 şahsın deniz patlıcanı topladığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen deniz polisi, S.D. (28), A.D. (32) ve S.D. (26) isimli şahısları suçüstü yakaladı. Tekneye çıkan ekipler, deniz patlıcanını toplamak için kullanılan aparatlara el koydu. Ayrıca, 3 şüpheliye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplamda 5 bin 288 TL para cezası kesildi. Ekipler henüz ölmediği öğrenilen deniz patlıcanlarını denize döktü. (TT-AG-
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