"Deniz patlıcanı" operasyonu - TEKİRDAĞ, - Tekirdağ 'da "deniz patlıcanı" operasyonu Tekirdağ 'da "deniz patlıcanı" operasyonu - Deniz patlıcanı kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 kişiye 9 bin 810 lira para cezası uygulandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da deniz patlıcanı kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 kişiye 9 bin 810 lira para cezası kesildi.Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Marmarareğlisi ilçesindeki NATO Limanı açıklarında deniz patlıcanı kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı.Kaçak deniz patlıcanı avcılığı yapan 6 kişiyi yakalayan ekipler, şüpheli 6 kişiye 9 bin 810 lira, kaçakçılara yardım ettiği tespit edilen iki tekneye de bin 635 lira para cezası uyguladı.
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