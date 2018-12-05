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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Deniz patlıcanı avcılığı yaparken vurgun yiyerek öldü

Deniz patlıcanı avcılığı yaparken vurgun yiyerek öldü

Cenazenin morga konulmasına ait detaylar

Hastane A Haber Cenaze 

-fotoğraf

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, deniz patlıcanı avcılığını devletin belirlediği kriterlerle deniz dibine dalış kıyafetiyle inerek yapıp, ailesinin geçimini sağlamaya çalışan bir kişi, vurgun yiyerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde 3 arkadaşıyla birlikte denize açılan Güven Akar isimli 26 yaşındaki balıkçı, dalış kıyafetlerini giyerek suyun altında deniz patlıcanı avlamaya başladı.
Ayvalık’ın Altınova Mahallesi açıklarında avlanan Akar, su yüzüne çıkarken vurgun yedi. Teknedeki arkadaşları durumu fark ederek, hemen Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı’na haber vererek yardım istedi. Ayvalık Sahil Güvelik Komutanlığı bünyesindeki TCSG-8 isimli bot ile 112 Acil Yardım ekibi çok kısa sürede Altınova’nın Madra Çayı açıklarındaki tekneye ulaştıklarında vurgun yiyen talihsiz gencin hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Ayvalık Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırılan evli ve 2 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenilen talihsiz gencin cenazesi, savcının yaptığı ilk incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Güven Akar’ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları hastanede sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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