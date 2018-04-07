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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Deniz otobüsünde nefes kesen uyuşturucu operasyonu İzle

Deniz otobüsünde nefes kesen uyuşturucu operasyonu İzle

vatandaşların üstlerinin aranması

Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Deniz Otobüsü 

-terminallerde uygulama noktalarından görüntüler
-narkotik köpeğinin aramaları
-genel ve detay görüntüler

( BURSA -ÖZEL-HD)- Bursa polisi İstanbul-Bursa arası sefer yapan deniz otobüslerinde uyuşturucu aradı- Türkiye'de ilk kez yapılan bu uygulama ile deniz yolunu kullanan tacirlere de göz açtırılmayacak BURSA

- Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerinin şehre gelen bütün yollarını kıskaç altına aldı. Bursa Narkotik polisi bir ilke imza atarak İstanbul’dan Bursa’ya gelen deniz otobüslerinde arama yaptı. Aramalara narkotik köpeği Rona’da katıldı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, zehir tacirlerinin deniz yolunda da rahat vermedi. Narkotik polisi İstanbul’dan gelen 2 deniz otobüsünde narkotik köpeği Rona ile birlikte arama yaptı. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın göreve gelmesi ile birlikte ivme kazanan uyuşturucuyla mücadelede daha önce Türkiye’de hiç yapılmamış uygulamalar yapılmaya başlandı. Havaalanından sonra şimdilerde de zehir tacirlerinin deniz yollarını denetleyen ekipler, şehre uyuşturucu madde sokulmaması için üstün çaba harcıyor. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, son 2 aydır belli aralıklarla Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’ndeki deniz otobüsü seferlerinde arama yapmaya başladı.
Güzelyalı ve Mudanya merkezde iki deniz otobüsünde arama yapan ekipler şüpheli gördükleri vatandaşların üstlerini ve arabalarını aradı. Aramalara katılan narkotik köpeği Rona, vatandaşların bavullarına ve arabalarına baktı. Uygulamaya çok sayıda narkotik polisinin yanı sıra motorlu polisler de katıldı.
Herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmazken yetkililer denetimlerin devam edeceğini ve Bursa’da uyuşturucu ticaretini en aza indirmek için bütün imkanların kullanılacağını belirtti.

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