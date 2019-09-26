Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Deniz otobüsünde narkotik köpeğiyle operasyon İzle

Deniz otobüsünde narkotik köpeğiyle operasyon İzle

Görüntü kafe “0359 Mudanya Merkezde Şok Operasyon” klasöründe

Polis Narkotik Sahil Güvenlik Deniz Otobüsü İstihbarat 

- İçerik: Operasyonlardan görüntüler, Kaymakam Faik Oktay Sözer ve SGK Binb. Serkan Kılıç'ın açıklamaları.
- Süre: 05:00 dak.
- Durum: Gönderildi.

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın Mudanya ilçesinde emniyet ve sahil güvenlik tarafından huzur operasyonu yapıldı. Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından rutin dışı huzur ve güven operasyonu gerçekleştirildi.
Uygulama Mudanya merkezde, iskele civarında, BUDO iskelesinde yapıldı. Deniz otobüsünden inen yolcuların kimlik kontrolü ve valizlerine Sahil Güvenlik İstihbarat Şube Müdürlüğünün narkotik köpeği Akad’ın aramalarıyla gerçekleştirildi.
Karadan Mudanya Emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerle Sahil Güvenlik Komutanlığı asayiş personeliyle birlikte başlatılan huzur ve güvenlik operasyonunda şüpheli görülen şahıslar sorgulamaya alındı. İnen yolcuların valizleri didik didik arandı. Sahil güvenlik ve narkotik ekipleri, Akad ile birlikte deniz otobüsüne girerek valiz raflarını, koltukları tek tek aradı. Narkotik köpeği Akad’ın işaret ettiği valizler titiz şekilde arandı. Yabancı uyruklu bir şahsın valizinden şüphelenen narkotik polisi en ince ayrıntısına kadar valizi aradı, ancak yasak bir madde çıkmadı. Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, bunun rutin bir uygulama olmadığını, geniş çaplı şok bir operasyon olduğunu belirterek, “Bu uygulamaları zaman zaman karadan ve denizden yapacağız” dedi.
(HK-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı