Deniz otobüsü seferlerine narkotik kapanı

-polis ekiplerinin arama yapması

-araçlarda çevirme yapılması

-araçların ve şahısların aranması

-narkotik köpeğinin arama yapması

-genel ve detay görüntüler



( BURSA )- Narkotik ekipleri Mudanya Yenikapı, Yenikapı Mudanya arasında sefer yapan deniz otobüslerinde uygulama yaptı BURSA



- Bursa narkotik polisi, şehrin bütün girişlerini kontrol altına alabilmek adına İstanbul ve Mudanya arasında çalışan deniz otobüsü ve feribot seferlerinde uygulama yaptı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada çok sayıda araç ve şahıs arandı. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin bütün girişlerini kontrol altında tutabilmek ve zehir tacirlerinin bütün yollarını kesmek adına Mudanya ilçesinde İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüs (BUDO) seferlerinin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı. Uygulamaya çok sayıda polis memuru ve narkotik polisleri katıldı.

Uygulama kapsamında 274 şahıs ile 84 araç didik didik arandı. Aramalarda narkotik köpekleri şüpheli araçlarda ve şüpheli çantaları aradı. Herhangi bir suç unsurunun yakalanmadığı uygulamada ekipler Bursa’ya deniz yoluyla uyuşturucu sokmaya çalışan zehir tacirlerine geçit verilmeyeceği mesajını verdi.

