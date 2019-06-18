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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Deniz olmayan Bilecik'te ilk yüzen o oldu...2 gündür süren sağanak yağış sele dönüştü, vatandaş tepki olarak biriken suda yüzdü

Deniz olmayan Bilecik'te ilk yüzen o oldu...2 gündür süren sağanak yağış sele dönüştü, vatandaş tepki olarak biriken suda yüzdü

Vatandaşın biriken suda yüzmesi

Taksi Durağı Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Şiddetli Yağış Çınar Ağacı 

-İş yerlerin su basmasından detaylar
-Yağan yağmur detay
-Taksinin üzerine devrilen dev daldan detaylar

( BİLECİK ) - Rüzgârın etkisiyle devrilen ağaç bir araca zarar verdi BİLECİK

- Bilecik'te yaklaşık bir saat yağan sağanak yağmur hayatı felç etti. İki gündür aynı yerleri sel suyu basarken, vatandaş tepki olarak biriken suda yüzdü. Bilecik'te dün ve bugün yağan sağanak yağış hayatı felç ederken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sert esen rüzgârda Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak üzerindeki çınar ağacının dallarını kırarken, kırılan dal taksi durağında bir aracın üstüne düştü. Emin Akay'a ait araçta hasar meydana gelirken, kırılan dev dal vatandaşların yardımı ile kenara çekildi. Deniz olmayan Bilecik'te yüzdü Şiddetli yağış dün Bilecik'in en işlek caddesi olan Atatürk ve Teyfikbey caddelerinde çoğu iş yerinin sularla dolmasına neden olurken, şiddetli yağıştan her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazarda nasibini almıştı. Bahçelievler Mahallesinde Mehmetçik Sokak üzerinde daha önceden kafeterya olarak kullanılan iş yeri defalarca sel suyuna maruz kalırken, iş yeri sahibi yaşanan olaydan sonra burayı boşaltmıştı. Dün yağan yağmurda bir marketler zincir şubesi selden nasibini almış, müşteriler içeride mahsur kalırken, çalışanlar iş yerini boşaltmıştı. Yer yer 1 metreye kadar sular vatandaşlardan kendilerini zor kurtarırken, gece geç saatlere kadar ekipler suyu boşaltmak için uğraşmıştı. Bugün yağan yağmurda iş yeri yeniden sel sularına maruz kalırken, bugün sel sularının boyu 1 buçuk metreyi buldu. Yaşananlara tepki olarak bir vatandaş biriken yağmur sularına kendini bırakarak, deniz olmayan Bilecik'te ilk yüzen kişi oldu. Öte yandan Bahçelievler Mahallesi ile Hürriyet Mahallesi birbirine bağlayan dalçıkta da birçok yağmur sularının birikmesi nedeniyle mahsur kaldı.
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