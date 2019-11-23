Deniz Kuvvetleri tarihinin en yüksek katılımlı davet tatbikatı: 'Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı' Haberi
Deniz Kuvvetleri tarihinin en yüksek katılımlı davet tatbikatı: "Doğu Akdeniz - 2019 Davet Tatbikatı" - Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan Doğu Akdeniz Davet Tatbikatına ilişkin videoANKARA - Deniz Kuvvetleri tarihinin en yüksek katılımlı davet tatbikatı olan Doğu Akdeniz - 2019 Davet Tatbikatı’na 15 devletten 48 gemi ve yaklaşık 4700 personel katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım