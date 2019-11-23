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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Deniz Kuvvetleri tarihinin en yüksek katılımlı davet tatbikatı: 'Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı' Haberi

Deniz Kuvvetleri tarihinin en yüksek katılımlı davet tatbikatı: 'Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı' Haberi

Deniz Kuvvetleri tarihinin en yüksek katılımlı davet tatbikatı: "Doğu Akdeniz - 2019 Davet Tatbikatı" - Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan Doğu Akdeniz Davet Tatbikatına ilişkin videoANKARA - Deniz Kuvvetleri tarihinin en yüksek katılımlı davet tatbikatı olan Doğu Akdeniz - 2019 Davet Tatbikatı’na 15 devletten 48 gemi ve yaklaşık 4700 personel katıldı.

Tatbikat 

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