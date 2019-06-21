Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Deniz, kum ve güneşi bıraktı hayvancılığa başladı - KAHRAMANMARAŞ İzle

Deniz, kum ve güneşi bıraktı hayvancılığa başladı - KAHRAMANMARAŞ İzle

- Çiftlikten detay görüntüler - Besihanede yetiştirilen büyükbaş hayvanlardan detaylar - Hüseyin Sağır'ın hayvanları yemlemesi - Hüseyin Sağır'ın besihanede temizlik yapması - Hüseyin Sağır ile röportaj - Besihanenin süt toplama bölümünden detayKAHRAMANMARAŞ (AA) - İSMAİL HAKKI DEMİR - Adana, Mersin ve Antalya'da dalış eğitmenliği yapan ve sağlık ile tekstil sektörlerinde uğraş gösteren Kahramanmaraş lı girişimci, deniz, kum ve güneşi bırakıp döndüğü memleketinde devlet desteğiyle çiftlik kurup hayvancılık yapmaya başladı.
Göksun ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Hüseyin Sağır, 1999'da Adana'ya çalışmaya gitti. Burada bir tekstil firmasında işletme planlamacısı olarak çalışan Sağır, daha sonra aynı kentte özel bir hastanede teknik servis sorumlusu olarak görev yaptı.Buradaki görevinin ardından Mersin ve Antalya'da 3 yıl boyunca dalış eğitmenliği yapan Sağır, 2010 yılında döndüğü memleketinde üreticilerden süt toplayıp satmaya başladı.
Bu alanda kendi işletmesini kurmaya karar veren Sağır, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) yüzde 65 hibe desteği alarak köyünde çiftlik kurdu. - "Şehirden köye döndüm"Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana, Mersin ve Antalya'da çalıştıktan sonra geldiği memleketinde TKDK desteğiyle açtığı çiftlikte üretime katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır süt hayvancılığıyla uğraştığını ifade eden Sağır, 50'si sağmal 85 büyükbaş hayvanı bulunduğunu belirtti.
Meslek lisesi mezunu olduğunu ve hayvancılık yapacağının hiç aklına gelmediğini dile getiren Sağır, "Böyle bir çiftlik kurup hayvancılık yapmak uzak bir fikirdi. Adana'da tekstil sektöründe çalıştım. Hastanede çalıştım. Adana, Mersin ve Antalya'da 3 yıl dalış eğitimi verdim. Deniz, kum ve güneşi bırakıp memleketimde üreterek ülke ekonomisine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. İşimi ve hayvanları seviyorum." diye konuştu.

Büyükbaş Hayvanlar Tekstil Sektörü Dalış Eğitimi Büyükbaş Hayvan Hayvancılık 

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı