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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Deniz Köken, Düğmeciler Mahallesi’nde vatandaşlara projelerini anlattı

Deniz Köken, Düğmeciler Mahallesi’nde vatandaşlara projelerini anlattı

Deniz Kökenin konuşması

Hastane Sosyal Tesis Yüzme Havuzu Cumhurbaşkanı Osmanpaşa 

-Vatandaşların Köken’e yoğun ilgisi
-Detaylar

( İSTANBUL )- AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Düğmeciler Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu’nda vatandaşlarla bir araya geldi İSTANBUL

- AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Düğmeciler Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu’nda mahalleli ile bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Köken, Eyüpsultan’da hizmete geçireceği projelerini anlattı. 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Düğmeciler Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Köken, vatandaşların istek ve görüşlerini dinledi. Sohbet havasında geçen etkinlikte Köken, 31 Mart seçimleri sonrası Eyüpsultan’da yapacağı hizmetleri anlattı. “Düğmeciler Mahallesi bizim en önemli mahallemiz” Daha sonra bir konuşma yapan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, “Düğmeciler Mahallesi bizim en önemli mahallemiz. Yamaçlardan oluşuyor, Eyüpsultan’a inemiyor, parkı az, sosyal tesisi az. Şimdi bu havzayı ben birlikte değerlendiriyorum. Eyüp Merkez Mahallesi etrafındaki mahalle sayısı 10. Defterdar’dan başlıyor, Sakarya, Silahtar Mahallesinde bitiyor. Bu 10 mahalle ile ilgili ortak çalışmamız var. Özellikle bu aks, Defterdar’dan başlayıp, Nişanca, Topçular, Düğmeciler, Rami Yeni, Rami Cuma aksı. Bir kere Topçular’dan, Rami’den, Gaziosmanpaşa, Rami, Rami Cuma, Düğmeciler’den Eyüp’e bir ring hattı kuracağız. Bunu bütün vatandaşımız çok istiyorlar. Hem şehre inemiyorlar, hem Eyüpsultan Camii’ne inemiyorlar, hem de sağlık merkezlerine net bir şekilde ulaşamıyorlar” diye konuştu.
Sağlık tesisleri konusunda da Düğmeciler’e önemli yatırımlar yapacağını ifade eden Köken, “Bu bölgenin Topçular köşesine kalan sağlık tesisini Topçular merkeze getireceğiz. Aile Hekimliği müessesesini buraya getireceğiz. Hem Topçular hem de Düğmeciler halkı ortak yararlansın diye. Topçular ile Düğmeciler’in sınırındaki halı sahanın olduğu yere yüzme havuzu yapacağım. Şekaipbey Parkı’nın içerisine kültür merkezi ve parkı yeniden yapacağız. Merkez ile ilgili de Eyüp Stadı’nın içerisindeki spor salonunu da yeniden yaptırıyoruz. Biliyorsunuz cumhurbaşkanımız mitingde bizzat ismen verdi. İkincisi Sultan Center Kültür Merkezi. Kültür merkezi yapacağız ama, eğer orayı hastane yapabilirsem hastane yapacağım” şeklinde konuştu.

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