Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Deniz kıyısında mahsur kalan tatilcileri JAK kurtardı

Deniz kıyısında mahsur kalan tatilcileri JAK kurtardı

- tatilcilerin iple kurtarılması

Deniz Kıyısı Mahsur Kaldı Kayalı 

-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesindeki yürüyüş yaparken yollarını kaybedip deniz kıyısında mahsur kalan tatilciler, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı. Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan tatil yapmak için Fethiye gelen Onat Orucoğlu ve Özgür Gürkan Canverdi Faralya Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü Kabak Koyu’ndan Cennet Koyu’na doğru yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüdükten sonra yollarını kaybeden ikili kayalık alandan deniz kenarında iniş yaparak mahsur kaldılar. Tatilciler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığında konuşlu JAK timi yönlendirildi. Kabak JAK timi buran bot ile bölgeye ulaştı. Ekipler, kıyıya uzatılan ip yardımıyla tatilcileri bota çıkararak kurtardı. Bota alınarak Ölüdeniz Mahallesi’ne getirilen tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!
Hamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok DahaHamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok Daha
Düzce'de Sel FelaketiDüzce'de Sel Felaketi
Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!
Aydos Ormanında Vahşi Kadın CinayetiAydos Ormanında Vahşi Kadın Cinayeti
Şoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp EdildiŞoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı