Deniz kıyılarının tel örgülerle çevrilmesine tepki

-Göktepe Mahallesi mevkisinde plajlardan genel görüntüler

-AKTÜEL KAMERADA

-Eylemcilerin kapıdaki kilidi göstermesi

-Eylemciler adına Çetin Yılmaz’ın açıklama yapması



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sosyal medya üzerinden “Denizler bizim” sloganıyla toplanan vatandaşlar Gülüç ile Alaplı arasında kalan deniz kıyılarının tel örgülerle kapatılmasına tepki gösterdi. Kdz. Ereğli ilçesinde bir grup vatandaş sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrılarla bu gün akşam saatlerinde Göktepe Mahallesi plajlar mevkisinde bir araya gelip eylem yaptı. Daha önce demir çelik fabrikaları tarafından işletilen ve bu yıl geri iade edilen plajın yaz aylarına gelinmesine rağmen halka açılmamasına tepki gösteren vatandaşlar, tersaneler ile Alaplı ilçesi arasında kalan ve tel örgüler içerisine alınan alanların tümünün halka açılmasını talep etti. Polisin güvenlik önlemi aldığı eylem sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Çetin Yılmaz, yasal olarak denizden karaya kadar olan bölümlerin halka ait olduğunu belirterek yasaların uygulanmasını istedi. Söz konusu bölgede birçok alanın rantçılar tarafından tel örgülerle çevrildiğini anlatan Yılmaz “ Bu gün geldiğimiz noktada on beş gündür sosyal medyada örgütlendik, hep beraber sesimizi çıkardık, sesimizi güçlendirdik. Ereğli olarak vicdanlara seslendik. Ereğli’de bu vicdana cevap verdi ve bugün buraya gelmemize sebep oldu. Erdemir plajının sözleşmesi bitmiştir. Bu tepkimiz Erdemir plajının daha çabuk kamuya teslim edilmesine sebep oldu. Ereğli Belediyesi’nin de kaymakamlığa bu plajı bize verilmesi için dilekçe verilmesine neden oldu. Yıllarca sürecek olan bir problem Ereğli halkının birlikteliği sayesinde bir haftada çözüm noktasına geldi. Erdemir plajı arkamızda kapalı duruyor. Benim kaymakamımdan duyduğum çok net bir şey vardı; ‘Erdemir plajını en kısa zamanda kamunun hizmetine açacağız, ihaleye çıkarmayacağız.’ Kendisinden şöyle bir talepte bulunduk; müstecirler, rantçılar talancılar, denizden para alanlar sıcaklarda denize gelen Ereğli halkını söğüşleyenlere burayı vermeyin. Kime verilecekse sözleşmeye kamu adına işletilecek ücretsiz olacak diye bir madde eklenmesini kaymakamımızdan talep ettim. Kendisinin de aynı düşüncede olduğunu söyledi.



” “Mücadelemiz tel örgü içerisine alınan tüm alanları kapsıyor” Gazetecilerin belediye kamp alanı olarak bilinen bölümünde halka kapalı olduğu ve bu yönde girişimlerinin olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Yılmaz “Kamuoyunu engelleyen bir tel örgü varsa hiç birine ayrımcılık yapamayız. Dilekçemizde Tersaneler Bölgesinden, Alaplı girişine kadar bütün tel örgüleri kapsıyor. Bu süreç devam ediyor. Bu rapor çok net bir şekilde tutulacak. Süreci devam ettireceğiz ve inanıyorum ki biz o tel örgülerin tamamını kaldıracağız” diye konuştu.

Eylem yapan vatandaşlar yapılan açıklamaların ardından olaysız bir şekilde dağıldı. (VK-

