Deniz kenarına düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı - ZONGULDAK
- Kaza yerinden ve yaralı sürücüden detaylar Zonguldak 'ta deniz kenarına düşen kamyonetin sürücüsü yaralandıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta kamyonetin deniz kenarına düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Uzunkum Caddesi'nde, Fikret K'nin (46) kullandığı 67 EZ 044 plakalı kamyonet, Kilimli sahil yolu girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metreden deniz kenarına düştü.Kazada yaralanan Fikret K, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı.Sedyeye alınarak yaklaşık 20 metre taşınan sürücü, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen Fikret K'nin tedavisi devam ediyor.
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