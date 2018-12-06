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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Deniz Feneri’nden Somalili mültecilere yardım - Dernek, kıtlık yüzünden göç edenlerin oluşturduğu kampta gıda paketi ve kurban eti dağıttı

- Deniz Feneri’nden Somalili mültecilere yardım - Dernek, kıtlık yüzünden göç edenlerin oluşturduğu kampta gıda paketi ve kurban eti dağıttı

Gıda paketi bekleyenler

Yaşam Mücadelesi Mülteci Keçi Allah Mülteci Kampı 

-Gıda paketlerinin dağıtılması
-Develer
-Develerin kesilmesi
-Kurban etlerinin dağıtılması
-Deniz Feneri Derneği Ankara Koordinatörü Hamit Kunt'un konuşması
-Kurban etlerinin dağıtılması

( MOGADİŞU ) - Deniz Feneri’nden Somalili mültecilere yardım- Dernek, kıtlık yüzünden göç edenlerin oluşturduğu kampta gıda paketi ve kurban eti dağıttı MOGADİŞU

-Deniz Feneri Derneği, Somali’nin Buhotle kasabasında kıtlık yüzenden ülkenin çeşitli yerlerinden göç edenlerin oluşturduğu kampta yaşam mücadelesi veren mültecilere kurban eti ve gıda paketi dağıttı.
Derneğin Ankara Koordinatörü Hamit Kunt, kampın çok bilinmemesi nedeniyle daha önce kendilerinden başka yardım kuruluşunun gelmediğini belirterek, burada dünyanın başka yerlerinde gördükleri kamp manzaralarının birebir aynısının yaşandığını ifade etti.
Somali’nin Somaliland bölgesine bağlı Buhotle kabasında geçtiğimiz günlerde 720 kişilik yetim eğitim külliyesi açan Deniz Feneri Derneği, bağışçılarının kurban ve gıda paketi yardımlarını da kasabada bulunan yetim ailelerinin yanı sıra kıtlık yüzünden göç edenlerin oluşturduğu kampta yaşam mücadelesi veren mültecilere dağıttı.
Yardımlarını alan Somalililer, Türk bağışçılara ve derneğe teşekkür etti. Deniz Feneri Derneği Ankara Koordinatörü Hamit Kunt, Buhotle’nin 130 bin nüfuslu bir kasaba olduğunu belirterek, hemen yanı başında kimsenin bilmediği bir mülteci kampının bulunduğunu ifade etti.
Kampın iç göçten oluştuğunu anlatan Kunt, "Somali’de sık sık kuraklık oluyor. Bu yüzden binlerce insan yerlerinden, yurtlarından göçmüşler ve buraya gelmişler. Bu insanlara Buhotle’de yaşayanlar ve bizler yardım ediyoruz" dedi.
Kurban ettikleri 15 devenin etleriyle, gıda paketlerini dağıttıklarını kaydeden Kunt, "Burada dünyanın başka yerlerinde gördüğünüz kamp manzaralarının birebir aynısı yaşanıyor. Çalılardan, dallardan evler ve onların içerisinde sadece 3-5 keçiyle geçirilen hayatlar var burada. Suyu gördük. Hemen yan taraftan oluşmuş bir göletten çamurlu suyu alıp kullanıyorlar. Deniz Feneri’nden başka bir yardım kuruluşu gelmemiş daha önce buraya. Çünkü bilinmiyor bu kamp. Biz de burayı yaptığımız bir yetim eğitim külliyesinden dolayı tespit etmiş olduk. İnşallah bundan sonra da buraya gıda, kurban gibi çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

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