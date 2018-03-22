Deniz Bölükbaşı son yolculuğuna uğurlanıyor (1) - ANKARA Haberi
- Cenazeye katılanlar - Devlet Bahçelinin gelişi - Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi - Cenaze namazı kılınması - Dua okunması - Cenazenin omuzlara alınmasıDeniz Bölükbaşı son yolculuğuna uğurlanıyor - Eski büyükelçi ve milletvekili Bölükbaşı için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi - Törene Başbakan Yardımcısı Işık, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga ile çok sayıda siyasetçi katıldıANKARA (AA) - Eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı, son yolculuğuna uğurlanıyor.Kronik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Bölükbaşı için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Deniz Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı ve kızı Zeynep Bölükbaşı taziyeleri kabul etti. Tören öncesi Sema Bölükbaşı, eşinin tabutuna bir süre sarıldı.Cenaze törenine, Bölükbaşı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, MHP parti yöneticileri ile milletvekilleri de katıldı. Törende, Başbakan Yardımcısı Işık, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yan yana saf tuttu. Bu sırada Bahçeli ve Kılıçdaroğlu bir süre sohbet etti.Milletvekillerinin ve törene katılanların tabutuna omuz verdiği Bölükbaşı'nın cenazesi defnedilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığı'na götürüldü. - Bölükbaşı'nın özgeçmişi Ankara 'da 25 Ekim 1949'da doğan Deniz Bölükbaşı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bölükbaşı, Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Atina ve Bonn büyükelçiliklerinde Elçi Müsteşarlığı ve Lizbon Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Bölükbaşı, Başbakan Yardımcısı Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu.MHP Ankara Milletvekilliği de yapan Bölükbaşı, evli ve iki çocuk babasıydı.