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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Deniz bisikleti ile gölde mahsur kalanların imdadına jandarma yetişti

Deniz bisikleti ile gölde mahsur kalanların imdadına jandarma yetişti

Jandarmanın mahsur kalan vatandaşlara yardım etmesi

( BURSA ) BURSA

A Haber Jandarma Bisiklet 


- Bursa'nın İznik ilçesinde su bisikletinin su alması üzerine gölde mahsur kalan 5 vatandaşı jandarma kurtardı. Olay akşam saatlerinde meydana geldi. 5 kişi İnciraltı plajından su bisikleti ile göle açıldı. Bisiklet bir müddet sonra su almaya başladı.
Mahsur kalan vatandaşlar, başta kayık ile kurtarılmak istendi, ancak bunda başarılı olunmadı. Bunun üzerine Asayiş Bot Komutanlığına haber verildi.
Jandarma ekipleri, asayiş botu ile olaya müdahale etti. Ekipler, halat yardımı ile su bisikletini sığ alana kadar çekerek vatandaşların kıyıya çıkmalarını sağladı. (HA-MŞ)
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