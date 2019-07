Deniz ambulanslarının zamanla yarışı havadan görüntülendi İzle

-Komuta merkezinden görüntü

-Ambulansın hareket etmesi

-Deniz ambulansından görüntü

-Röportaj

-detay görüntü



( İSTANBUL -ÖZEL)- Deniz ambulansları hayat kurtarıyor- Deniz ambulansları 2019’un ilk altı ayında bin 176 vakaya müdahale etti İSTANBUL



- İstanbul trafiğinden uzak bir şekilde hastaya ulaşan yerli üretim 112 deniz nakil araçları birçok kişinin hayatını kurtarıyor. Bu kapsamda 2019 yılının ilk altı ayında bin 176 vakaya müdahale edilirken yaklaşık 6 dakika içinde hastaya ulaşan deniz araçlarının mavi sulardaki yolculuğu havadan görüntülendi. 112 Deniz nakil araçları Büyükada, Kınalıada, Heybeliada ve Burgazada başta olmak üzere görev alanları içerisindeki gemilerde yaşanan her türlü sağlık sorununa ve boğulma vakalarına 2016 yılından bu yana hızla müdahale ediyor. Biri Büyükada'da, diğeri Kınalıada'da duran iki deniz nakil aracı, 112 Komuta Merkezi'ne gelen ihbarlarla harekete geçiyor. Hasta gemi yada denizde bir sağlık sorunu yaşıyorsa deniz aracı o noktaya yönlendirilirken adada acil sağlık sorunu yaşayan hastalar ise kara ambulansıyla alınmasının ardından adada bekleyen deniz aracına aktarılıyor. İlk müdahalesi burada yapılan hasta yaklaşık 6 dakikada İstanbul trafiğinden uzak bir şekilde Kartal İDO, Kartal Balıkçı Barınağı, Maltepe İDO, Bostancı Şehit Hatları İskelesi’nde bulunan kara ambulanslarına ulaştırılarak en uygun hastaneye doğru yola çıkıyor. Donanım olarak bir ambulansta olması gereken tüm malzemelerin bulunduğu araçlarda 2 sağlık personeli, bir kaptan ve birde gemici hazır bekliyor. Aynı anda iki hastayı taşımaya uygun olan 112 deniz nakil araçları 7 gün 24 saat hizmet veriyor. 2019’un ilk altı ayında bin 176 vakaya müdahale edildi Türk Mühendisler tarafından Tuzla Tersanesi’nde tamamen yerli ve milli olarak üretilen araçlar, tüm hava koşullarında 26 deniz mili hızında hareket ederek hayat kurtarıyor. Cankurtaran ambulanslar, 2017’de 2 bin 238, 2018'de 2 bin 600 ve 2019 yılının ilk altı ayında bin 176 vakaya müdahale etti. Düşme sonucu rahatsızlanan bir hastayı Büyükada’dan alan 112 deniz ambulansının zamanla yarışı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde kara ambulansıyla gelen hastayı adadan alan deniz ambulansının en yakın hastane için mavi sularda yola çıktığı görülüyor. 6 dakika gibi kısa bir sürede hastayı kıyıya ulaştıran ambulans, hastayı kara ambulansına teslim ederek çalışmalarını sürdürüyor. “Bir tanesi Büyükada bir tanesi Kınalıada’da konuşlanmakta” Hayat kurtaran deniz araçlarıyla ilgili bilgi veren 112 Anadolu Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Murat Lafcı, “2 tane deniz nakil aracımız mevcut, bu araçların bir tanesi Büyükada bir tanesi Kınalıada’da konuşlanmakta. Her türlü acil çağrı çıktığında bulundukları yerden vaka olan adrese hareket etmekteler. 2016 yılının aralık ayından itibaren 2 deniz nakil aracı görev yapmakta ana karadan ana karaya yaklaşık 5-6 dakikalık süre içinde ulaşım sağlanmakta. Hizmet verdiği alanlarda şöyle; Adalar ilçesine bağlı Büyükada, Kınalıada, Heybeliada ve Burgazada ile beraber görev alanı içerisinde olduğu her türlü gemi ve boğulma vakasına da bu iki deniz nakil aracımız müdahale edebilmektedir” dedi.

“Bir araçta 2 sağlık personeli, bir kaptan ve birde gemici bulunuyor” Hastaya çok kısa bir sürede ulaşan 112 deniz nakil araçlarının yerli üretim olmasına dikkat çeken Lafcı, “Araçlarımız Tuzla’da tamamen Türk mühendisleri tarafından yapılmıştır. Aynı anda 2 hastaya müdahale edebilecek tıbbi donanım ve malzemeye sahipler. Deniz araçları tamamen yerli ve Türk üretimi bu önemli bir hizmet. Olayın gerçekleştiği ve Anadolu Komuta Merkezi’ne çağrı düştüğü anda deniz nakil aracına gelen çağrılar doğrultusunda olay adresine 2 deniz nakil aracımız çıkış yapıyor. Bir araçta 2 sağlık personeli, bir kaptan ve birde gemici bulunuyor. 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. 2017 senesinde 2 bin 238, 2018 senesinde 2 bin 600 ve bu senenin de ilk altı ayında bin 176 vakaya müdahale etti” dedi.