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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Deniz açıklarında botları su alan 16 mülteci son anda kurtarıldı

Deniz açıklarında botları su alan 16 mülteci son anda kurtarıldı

Sahil güvenlik kamera görüntüsü

İlk Müdahale Hastane Mülteci Kamera Kız Çocuğu 

-Gündüz detayı

( BALIKESİR )- Batma tehlikesi geçiren botta bulunan 16 mülteci kurtarıldı BALIKESİR

- Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında botları su alan 16 düzensiz göçmeni kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık Badavut Sahili açıklarında mültecilerin bulunduğu botun su aldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Saat 04.45'te Sahil Güvenlik Ege Deniz Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından Ayvalık Badavut sahili açıklarında denizden insan çığlıkları duyulduğuna dair ihbar alındı. İhbara istinaden süratle bölgeye intikale geçildi. Saat 05.00'de ilgili bölgeye varıldı ve bölgede bulunan Kocaeli botu TCSG 74 Bot Komutanlığıyla ivedi olarak muhabere kuruldu. Bot Komutanlığı 6 yetişkin 5 çocuk KB 4305 3 yetişkin 2 çocuk olmak zere toplam 16 kişiyi kurtardı. Kurtarılma işlemi sonrasında hipotermi tehlikesi bulunan 1 erkek 1 kız çocuğuna botta ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalenin ardından mülteciler hastaneye kaldırıldı.
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