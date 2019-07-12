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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

arşiv görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Hastane Cenaze Cenaze Namazı Akciğer Kanseri Milletvekilliği 


- AK Parti ve HDP'de milletvekilliği yapan Dengir Mir Mehmet Fırat, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dengir Mir Mehmet Fırat (76), Bayındır Hastanesinde bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Fırat, gece yarısı hayatını kaybetti. Fırat, ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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