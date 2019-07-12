Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

- AK Parti ve HDP'de milletvekilliği yapan Dengir Mir Mehmet Fırat, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dengir Mir Mehmet Fırat (76), Bayındır Hastanesinde bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Fırat, gece yarısı hayatını kaybetti. Fırat, ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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