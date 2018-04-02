Dengesini kaybetti Sakarya Nehrine düştü



- Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir anda dengesini kaybederek traktör üzerinden Sakarya Nehrine düşen talihsiz adam için arama çalışmaları başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesinde traktörüyle Adatepe köprüsü yakınlarında nehre yaklaşan 72 yaşındaki Osman Karakullukçu isimli bir dengesini kaybederek Sakarya Nehri'ne düştü. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, ekipler suda kaybolan talihsiz Karakullukçu’nun bulunması için çalışma başlattığı öğrenildi.

