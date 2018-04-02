Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dengesini kaybetti Sakarya Nehrine düştü

Dengesini kaybetti Sakarya Nehrine düştü

OLAY YERİ DETAY

( SAKARYA )- Nehre düşen talihsiz adam için arama çalışmaları başlatıldı SAKARYA

Jandarma Karya Gesi 


- Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir anda dengesini kaybederek traktör üzerinden Sakarya Nehrine düşen talihsiz adam için arama çalışmaları başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesinde traktörüyle Adatepe köprüsü yakınlarında nehre yaklaşan 72 yaşındaki Osman Karakullukçu isimli bir dengesini kaybederek Sakarya Nehri'ne düştü. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, ekipler suda kaybolan talihsiz Karakullukçu’nun bulunması için çalışma başlattığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı