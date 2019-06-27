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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dengesini kaybedip düşen çocuk yaralandı - ADANA

Dengesini kaybedip düşen çocuk yaralandı - ADANA

- Çukurova spor salonundan görüntü - Yaralı kızın sedyeyle ambulansa taşınması Adana 'da dengesini kaybedip düşen çocuk yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın Çukurova ilçesinde gittiği yüzme havuzunda dengesini kaybederek yere düşen çocuk yaralandı.Toros Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yüzme havuzuna giden Ayşe K. (16) havuzdan çıktığı sırada soyunma odası önünde dengesini kaybedip düştü.Başından yaralanan ve bilinci kapanan Ayşe K, çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Yüzme Yüzme Havuzu Gesi 

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