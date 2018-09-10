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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Denetlenen okul servislerine ceza yağdı

Denetlenen okul servislerine ceza yağdı

Polisten görüntüler

Para Cezası Sürücü Belgesi Sayılar Emniyet Kemeri Öğrenciler 

-Servislerden görüntüler
-Uygulamadan görüntüler
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- Okulların başlamasıyla beraber trafik ekipleri okul servislerini denetledi İSTANBUL

- Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce okulların açılmasıyla beraber Millet Caddesi'nde okul servisleri denetlendi. Eksiği bulunan servislere idari para cezası kesildi. Okul öncesi, ilkokul 1’nci sınıf, ortaokul 5 ve lise 9’uncu sınıflara kayıt olan öğrencilere yönelik "Okula uyum eğitimi" ile ders zilinin çalmasıyla okul servislerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Millet Caddesi Fındıkzade Kavşağı’nda okul servisleri durdurularak uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamada şoförlerde sürücü belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi (SRC)’ye dikkat edilirken, araçlarda ise tescil belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, her koltukta emniyet kemeri, öğrenci sayıları, okul taşıtı baremi gibi 20 ayrı kritere bakıldı. Listede eksiği olan araç sahiplerine idari para cezası kesildi.
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