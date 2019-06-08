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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Denetimli serbestlikten yararlanıp dışarı çıktı, 5 yaşındaki kızın kolyesini gasp etti...Hırsızlık anları kamerada Haberi

Denetimli serbestlikten yararlanıp dışarı çıktı, 5 yaşındaki kızın kolyesini gasp etti...Hırsızlık anları kamerada Haberi

-güvenlik kamerası-

Denetimli Serbestlik Kimlik Tespiti İpekyolu Güvenlik Kamerası Kız Çocuğu 

-Şahsın park alanında durması
-Park alanına girmesi
-Çocuğun boynundan kolyeyi gasp etmesi
-Olay yerinden ayrılması
-Zanlının adliyeye çıkarılması

( VAN ) VAN

- Van merkez İpekyolu ilçesinde, ‘denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümlerinden’ yararlanıp cezaevinden çıkan ve 5 yaşındaki kızın kolyesini gasp eden şahıs tutuklandı Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesi Kavasoğlu Sokak üzerinde bulunan çocuk oyun parkında oyun oynayan E.Y. isimli 5 yaşındaki kız çocuğunun boynunda bulunan ve yaklaşık değeri 500 TL olan altın kolyeyi park civarında bulunan şüpheli bir şahıs tarafından “Gasp” edilmesi olayı ile ilgili olarak; Asayiş Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmalarına başladı.
Ekipleri, olay yerine giderek şüphelinin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; çocuk oyun parkının çevresinde bulunan güvenlik kameraları olay öncesi ve sonrası incelenmiş, şüphelinin küçük yaşta çocuklara benzer yöntemler ile “Gasp ve taciz” suçlarından dolayı 12 yıl ceza infaz kurumunda tutuklu kaldığı, denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanan Z.B. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 2 Haziran 2019 günü yapılan operasyonda şüpheli Z.B., olayda giydiği kıyafetleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı" denildi.
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