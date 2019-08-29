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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi - KIRŞEHİR

Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi - KIRŞEHİR

- Hükümlülerin bahçedeki çalışması - Kırşehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mesut Atmaca ile röportaj - Kırşehir Kırşehir 'de İkizarası Kent Park'da gerçekleştirilen etkinlikte, protokol konuşmalarının ardından Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler ile Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler temizlik çalışması gerçekleştirdi.Törene, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mesut Atmaca, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Suat Orhan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hatemi Sevinç, Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Erol Acar ve diğer yetkililer katıldı.

Hükümlüler 

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