Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi - HAKKARİ
- Hükümlülerin çevre temizliği yapmasından görüntüler - Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Katrancı'nın açıklaması - Hakkari Hakkari 'de de denetimli serbestlikten faydalanan 61 yükümlü, Kent Park ile Yüksekova ilçesindeki parkta temizlik yaptı.Yüksekova Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Katrancı, proje kapsamında belirledikleri alanda çevre temizliği yaptıklarını söyledi.
Katrancı, bu tür projelerle yükümlülerin toplumla kaynaşmasını ve topluma faydalı olmasını ümit ettiklerini vurguladı.Etkinliğe, cumhuriyet savcıları Sabahattin Yılmaz ve İlyas Göbelek ile Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Zümrüt İlter katıldı.
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