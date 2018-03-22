Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, şehitler için hatıra ormanı oluşturdu Haberi

-CUMHURİYET BAŞSAVCISI HAZIM ASLANCI İLE RÖPORTAJ

-KAYMAKAM YÜKSEL KARA İLE RÖPORTAJ

-ORMAN ÇALIŞANLARINDAN DETAYLAR



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü şehitler için hatıra ormanı oluşturdu. Fidan dikme etkinliği Tavşanlı - Kütahya karayolu Kayı köyü yakınlarında gerçekleştirildi.

Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Şehitler Hatıra Ormanı alanında fidanları toprakla buluşturuldu. Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı," Her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılım ile ağaç dikme törenini Denetimli serbestlik müdürlüğümüz ile birlikte gerçekleştirdik. Denetimli serbestlik altındaki yükümlülerin eğitim iyileştirme ve rehabilitasyonu ile topluma yeniden entegre edilmesini yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu kapsamda 21 Mart Dünya Orman gününde dikkate alarak yükümlülerle birlikte bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Çanakkale Zaferini andık ve ordumuz Afrin'de mücadelesine devam ediyor. Şehitlerimiz oldu, Allah mekanlarını Cennet eylesin. Biz de burada onlara ithafen ağaç dikimi gerçekleştirdik. Bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, "Her yıl Denetimli Serbestlik ve Orman müdürlüğümüzün yapmış olduğu fidan dikim faaliyetlerine katılmaktayız. Bu tür çalışmalar bu vatanımız için çok değerlidir. Bir fidan dikmek, bir canı toprakla buluşturmak, bir ağacı güldürmek bizim elimizdedir. Peygamberimizin de dediği gibi kıyamet de kopsa, elimizdeki fidanı dikmekle mükellefiz. Ağaç çok önemli. Cennet vatanımızın ağaçla yeşermesi ve güzelleşmesi için bu anlamda çok kıymetli. Ağaç dikme çalışmalarını bizlerin bizahati yapmamız gerekiyor. Çocuklarımıza da bunun önemini aşılamamız gerekiyor. Burada edindiğimiz bilgilere göre de fidan dikimi sonrası ileriki zamanda bakımlarının da gerçekleşeceği söylendi. Bu yönüyle bu çok önemli" diye konuştu.

Ağaç dikim programına Kaymakam Yüksel Kara, Harmancık Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Mustafa Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Ağır Ceza Reisi Muttalip Yakar, Denetimli Serbestlik Müdürü Özgür Bozat daire amirleri, hakim ve savcılar ile çok sayıda vatandaş katıldı.



