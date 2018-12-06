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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Denetimli serbestlik iş birliği protokolü - ŞIRNAK

Denetimli serbestlik iş birliği protokolü - ŞIRNAK

- Şırnak 'ta denetimli serbestlik iş birliği protokolü - Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın konuşması - Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz'ın konuşması - Protokolün imzalanması Şırnak 'ta denetimli serbestlik iş birliği protokolü - Vali Mehmet Aktaş: - "Denetimli serbestlik iş birliği protokolünü ile daha sistemli bir çalışma ortaya konulacaktır"ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, "Denetimli serbestlik iş birliği protokolünü uygulamaya başladığımızda hem kamu kurum ve kuruluşlarımız hem adli teşkilatımız hem de başsavcılığımız açısından belirli yükümlülükler belirlenerek daha sistemli bir çalışma ortaya konulacaktır." dedi.
Valilik makamında Vali Aktaş ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz arasında denetimli serbestlik iş birliği protokolü imzalandı.Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak kişiler ile ilgili başsavcılıkla aralarında protokol imzaladıklarını söyledi.

Protokol kapsamında bu haktan faydalanacak hükümlülerin ihtiyaçlara göre kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edileceğini kaydeden Aktaş, bu vesileyle ildeki hizmetlerin daha etkili yürütülmesine katkıda bulunacaklarını belirtti.
Protokolün hayırlı olmasını dileyen Aktaş, "Denetimli serbestlik iş birliği protokolünü uygulamaya başladığımızda hem kamu kurum ve kuruluşlarımız hem adli teşkilatımız hem de başsavcılığımız açısından belirli yükümlülükler belirlenerek daha sistemli bir çalışma ortaya konulacaktır." ifadelerini kullandı.Yılmaz da bu yıl 290 hükümlünün toplam 77 bin 200 saat kamuya yararlı işlerde çalıştırıldığını anlatarak, bunların arasında camiler, okullar ve diğere kamu kurumlarının bulunduğunu, böylelikle hükümlüleri topluma kazandırdıklarını dile getirdi.

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