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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Denetim noktasını geç fark edince önce kamyonete ardından polise çarptı

Denetim noktasını geç fark edince önce kamyonete ardından polise çarptı

Yaralanan polis memurunun hastaneye getirilmesinden görüntü

İlk Müdahale Hız Kontrolü Emniyet Kemeri Trafik Polisi Sağlık Ekipleri 

-Polis memurunun ambulanstan indirilmesinden görüntü
-Hastane önünde bekleyen polislerden görüntü

( DENİZLİ -ÖZEL)- Denetim noktasında görev yapan trafik polisine otomobil çarptı DENİZLİ

- Denizli’de trafik denetim noktasını geç fark eden otomobil sürücüsü önce kontrol için durdurulan kamyonete ardından evrak kontrolü yapan trafik polisine çarptı. Kazada yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Kazayı haber alan meslektaşları ise hastaneye akın etti. Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli-Antalya karayolu Tavas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yolda alkol, hız kontrolü ve emniyet kemeri gibi denetimler gerçekleştirmek için gerekli tedbirleri aldıktan sonra uygulamaya başlayan trafik polislerinden Erkan T., Tuncay Ç. idaresindeki 45 FP 881 plakalı kamyonette evrak kontrolü yapmaya başladı.
Bu sırada uygulama noktasına fark etmeyen Oktay Y., 20 U 0353 palalı otomobili ile önce kamyonete ardından polis memuru Erkan T.’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan Erkan T., yere düşerek yaralandı. Talihsiz polise ilk müdahaleyi önce meslektaşları yaparken, ardından sağlık ekiplerine haber verildi.
Erkan T., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Erkan T.’nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Olayla ilgili polis tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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