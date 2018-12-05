Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Demre Kekova’da sel Haberi

Demre Kekova’da sel Haberi

Kekova'dan sel görüntüleri

( ANTALYA -EK) ANTALYA

Cennet Sağanak Yağış Turizm Cenneti Cep Telefonu Yağan 


- Antalya’nın Demre ilçesinde etkili olan sağanak yağış, seralarda su baskınlarına yol açarken, yine bölgedeki turizm cenneti Kekova’da da kısa süreli sele neden oldu. Demre’de dün akşam saatlerinde başlayan ve uzun süre etkisini gösteren yağmur, ilerleyen saatlerde bölgedeki seralarda su baskınlarına yol açtı. Özellikle Çevreli ve Üçağız Mahallelerinde etkili olan yağmur sonrası, çiftçiler seralarındaki ürünlerinin zarar görmemesi için kendi imkanlarıyla suyu boşalttı. Sera diplerinde biriken sular yağışın etkisini gözler önüne sererken, bir, ilerleyen saatlerde etkisini kaybeden yağmur, çiftçilere derin bir nefes aldırdı. Turizm cennetinde korku dolu anlar Kekova ismiyle bilinen turistik Üçağız Mahallesi'nde de, uzun süre yağan yağmur, derelerin taşmasına neden oldu. Yokuş aşağı aniden gelen sel bölgedeki esnaf ve ev sahiplerine korku dolu anlar yaşattı. Yağışın etkisini azaltmasıyla birlikte sel hızını kaybederken, selin getirdiği su mahalle meydanında birikti. O anlarsa vatandaşların cep telefonuna anbean yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
PKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak BulunduPKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak Bulundu
Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!
Ankara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı VarAnkara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı