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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Demre'de yumurta büyüklüğünde dolu hayatı felç etti Haberi

Demre'de yumurta büyüklüğünde dolu hayatı felç etti Haberi

Dolu yağış görüntüleri

( ANTALYA ) - ANTALYA

Yumurta Yan Etki Dolu Yağışı Yağan 


- Antalya’nın Demre ilçesinde sabah saatlerinde başlayan dolu yağışı, plastik ve cam seralara zarar verdi. Neredeyse yumurta büyüklüğünde yağan dolu tanelerini gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Sabah 09.30 sıralarında ilçede başlayan etkili sağanak ilerleyen saatlerde dolu yağışına dönüştü. Özellikle İlçe merkezi, Köşkerler, Beymelek, Çevreli, Kapaklı ve Gürses mahallelerinde etkili olan dolu seraların plastik örtülerini yırttı. Çöken bazı seralar içerisindeki ürünler de zarar gördü. Çeviz ve yumurta büyüklüğünde yapan dolu taneleri, çiftçilerin seralarında büyük delikler meydana geldi. Şiddetli rüzgar sonrası ise bazı bölgelerde ağaçların devrildiği belirtildi. (SM-
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