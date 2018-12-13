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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Demokratik Kongo’da seçim deposunda yangın

- Demokratik Kongo’da seçim deposunda yangın

yangın detay

( KİNŞASA ) KİNŞASA

Oy Pusulası Kötü Haber Başkent Başkanlık Seçimi Trol 


- Demokratik Kongo’da 23 Aralık’ta düzenlenecek başkanlık seçimi öncesinde başkent Kinşasa’da seçim malzemelerinin saklandığı depoda yangın çıktı. Demokratik Kongo’da 23 Aralık’ta düzenlenecek başkanlık seçimi öncesinde kötü haber geldi. Başkent Kinşasa’da seçimde kullanılacak sandık, oy pusulası, zarf, elektronik oy makinesi ve evrakların muhafaza edildiği depoda yangın meydana geldi. Kontrol altına alınamayan yangında depodaki tüm malzemeler kül oldu. Kaza değil kundaklama iddiası Demokratik Kongo Devlet Başkanlığı Danışmanı Barnabe Kikaya tarafından yapılan açıklamada, yangınla birlikte Kinşasa’da kullanılacak ekipmanın yüzde 70’inin yok olduğu belirtildi. Yangının kundaklama olduğundan şüphelendiklerini dile getiren Kikaya, Kinşasa Polis Şefinin olay yerini incelediğini ve soruşturmayı şahsen takip edeceğini açıkladı.

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