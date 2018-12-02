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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Demirkazık Dağı'nda bir dağcı çığ altında kaldı (4) - NİĞDE

Demirkazık Dağı'nda bir dağcı çığ altında kaldı (4) - NİĞDE

- UMKE ekiplerinden görüntüler - UMKE ekiplerinin bölgeye hareket etmesiGÜNCELLEME 2 - Niğde 'de bir dağcı çığ altında kaldı - Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yapan 2 dağcıdan birinin çığ altında kaldığı bildirildiDAĞCILARIN İSİMLERİ VE DETAYLAR EKLENDİNİĞDE (AA) - Niğde 'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yapan 2 dağcıdan birinin çığ altında kaldığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yapan dağcılardan Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kaldı, Hilal İşcan ise aynı bölgeden çıkamadı.Olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kurtarma çalışmaları için Adana'dan havalanan askeri helikopter de bölgeye ulaştı.Bölgede uçuş yapan ve İşçan'ın bulunduğu yeri tespit eden helikopter, arazi koşulları nedeniyle dağcı kadına ulaşamadı.Mümtaz Çankaya Dağ ve Kayakevi'ne dönerek UMKE, AFAD ve jandarma kurtarma ekiplerini alan helikopter, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipleri İşçan'ın bulunduğu yere yaklaşık 2 saat mesafedeki bir alana bıraktı.Diğer kurtarma ekipleri de çalışmaların yürütüldüğü bölgeye karayoluyla hareket etti.Ekiplerin dağcılara ulaşmak için çalışmaları devam ediyor. - Niğde Valiliğinden açıklama Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, Çamardı ilçesi Çukurbağ köyü Eznevit mevkisinden 112 ihbar hattını arayan vatandaşların, Aladağlar'da çığ düşmesi sonucu bir kişinin çığ altında kaldığı ihbarının ardından bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildiği bildirildi.
Açıklamada, ekiplerin kurtarma çalışmalarına başladıkları belirtildi.AKUT Niğde Basın Sözcüsü Cavit Ünlü de gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 16.00 civarında iki kişinin dağda mahsur kaldığı ihbarının geldiğini ifade ederek, "İhbarda birinin düştüğü ve çığ altında kaldığından bahsedildi. Helikopterin gelmesini bekliyoruz. Helikopter geldiğinde 4 - 5 kişilik ekip hareket edeceğiz. Önce sağ olan Hilal'i bulup, ondan sonra da düşen arkadaşın yanına varmaya çalışacağız." dedi.

Mahsur Kaldı Çığ Düşmesi Çığ Altında Askeri Helikopter Sağlık Ekipleri 

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