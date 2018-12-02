Demirkazık Dağı'nda bir dağcı çığ altında kaldı (1) - NİĞDE
, - AKUT görevlilerinin hazırlık yapması - Niğde AKUT görevlisi Cavit Ünlü'nün açıklamasıNiğde'de bir dağcı çığ altında kaldı - Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'na tırmanış yapan 2 dağcıdan birinin çığ altında kaldığı bildirildiNİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'na tırmanış yapan 2 dağcıdan birinin çığ altında kaldığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirkazık Dağı'nda tırmanış yapan 2 dağcıdan birisi çığ altında kaldı.Olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kurtarma çalışmaları için Konya'dan askeri helikopter çağrıldığı öğrenildi.