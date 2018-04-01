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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Demirci ustasından şehitler için duygulandıran klip İzle

Demirci ustasından şehitler için duygulandıran klip İzle

Demirci Ustası Mehmet Partal’ın işyerinde çalışırken genel ve detay görüntüsü

Şehit Yakınları Şehit Uzman Çavuş Şehit Aileleri Derneği Sosyal Paylaşım Şehit Aileleri 

-Demirci Ustası Mehmet Partal’ın şehidin evinde anne ve babası ile genel ve detay görüntüsü
-Röportajlar

( MERSİN - HD)- Şehit yakınları ve ailesinin oynadığı klip sosyal medyada yoğun ilgi gördü- Şehit uzman çavuş Ali Gölge'nin annesi Elif Gölge, evladının anısının yaşayacağını belirtti MERSİN

- Mersin’in Silifke ilçesinde demirci ustası Mehmet Partal, şehitler için klip çekti. Sosyal medyada yoğun ilgi gören klipte şehit yakınları ve ailesi oynadı. Boş zamanlarında müzikle uğraşan demirci ustası Mehmet Partal'ın, “Postalına çiçek ektim” adlı şehit türküsünün klip çekiminde şehit yakınları ve ailesi oynadı. Partal bu klipten elde edeceği gelirin bir kısmını şehit aileleri derneğine bir kısmını da Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2016 yılında yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit düşen Silifkeli 23 yaşındaki Uzman Çavuş Ali Gölge için ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen vatan evlatlarının anısına böyle bir klip çektiğini belirten Mehmet Partal, “Ben öncelikle vatanını, bayrağını ve milletini seven bir Türk genciyim. Her gün ülkemizin değişik bölgelerinde ve Afrin’de şehit olan Mehmetçiklerimize yönelik yaptığımız bu türküye bir de klip çekmeyi arzuluyordum. Böyle bir çalışmaya beni iten en önemli gerçek yakın arkadaşım Silifkeli şehidimiz Ali Gölge oldu. Öncelikle anne ve babasını daha sonra Kaymakamımız Şevket Cinbir'i makamında ziyaret ederek projemden bahsettim. Büyük memnuniyetle karşılanan bu çalışmamda bana en büyük desteği veren başta ailem ve yakınlarım oldu" dedi.
Çekimlerimizi Atayurt Mahallesi'nde şehit uzman çavuş Ali Gölge’nin mezarı başında ve evinde gerçekleştirdimlerini belirten Partal, "Kamuoyunun ve özellikle de şehit ailelerinin büyük beğenisini kazanan bu çalışmamı il, ilçe ve ülke genelinde görsel, yazılı ve sosyal paylaşım sitelerinde duyurmak istiyorum. Bu çalışmanın tüm giderlerini kendi imkanlarımla karşıladım. Elde edilecek gelirin bir kısmını da şehit aileleri derneğimize Türk Silahlı Kuvvetlerimizi Güçlendirme Vakfına bağışta bulunmayı arzuluyorum. Mersin’de bölgemizde yayın yapan televizyon ve radyolara konuk olarak hem projemden bahsettim hem de klibimi tüm Mersinli hemşehrilerimize tanıtmaya gayret ettim. Önümüzdeki günlerde İstanbul’dan gelen iki ayrı ulusal televizyon kanalına konuk olarak katılacağım. Tamamını kendi imkanlarımla çektiğim, ailem ve yakınlarımızın da rol aldığı “postalına çiçek etim” adlı şehitlerimize yönelik bu türkümüzün çekimlerinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Şehit uzman çavuş Ali Gölge’nin babası Hüseyin Gölge ise, “Bu klipte eşimle beraber rol aldık. Arkadaşımız demir doğrama ustası. Bu klibi yaptık. Fırat Kalkanı olsun, Zeytin Dalı operasyonu olsun buralarda şehit düşen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Anne Elif Gölge'de klipte oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu klipte bizde rol aldık ve çok sevindik. Çok duygulandık. Çocuğumun anısı yaşayacak” dedi.
(MŞN-
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