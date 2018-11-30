Demirci ustası 30 yıldır kelle paça ütülüyor

-Kuzu kellelerinin alevli ocaklarda tüylerinin yakılarak temizlenmesi

-Kuzu bacaklarının aynı işlemlerden geçirilmesi

-Demirci ustası Ali Tokuşlu, röp



( TOKAT - ÖZEL)- Tokat'ta dede mesleği demirciliği devam ettiren Ali Tokuşlu, ek iş olarak 30 yıldır kuzu kellesi ile paça ütülüyor TOKAT



- Tokat'ta dede mesleği demirciliği devam ettiren Ali Tokuşlu, ek iş olarak 30 yıldır kuzu kellesi ile paça ütülüyor. Tokat Sanayi Sitesi yok olmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan demirci ustalarından Ali Tokuşlu (50), mesleğini sürdürmeye çalışıyor. İşlerin azalması nedeni ile Tokuşlu, alevli olarak yanan demir ocağında demir yerine kuzu kellesi ve paçasını işliyor. Kasaplar tarafından getirilen kuzu kellesi ve bacaklarını ocakta tüylerini yakarak bıçakla kazımak suretiyle temizleyen Tokuşlu, çırak bulamamaktan yakınıyor. Askerden döndükten sonra dedesinden babasına kalan mesleğe sahip çıkarak sürdürdüğünü ifade eden Tokuşlu, demircilik işlerinin azalması nedeni ile günlerinin boşa geçmemesi için kuzu kellesi ütülediğini belirterek,"Normalde demirci ustasıyım ama işlerin randıman vermemesi nedeni ile balta, kazma gibi aletlerin fazla yapılmadığından dolayı ek olarak vatandaşların sağlığı için bu işi yapıyoruz. Canan Karatay'ın dediği gibi kelle paça tüketmek insan sağlığına faydalı. Kelle paça sevenler çok. Bu kültür dedelerimizden bugüne kadar gelmiş devam ediyor. Zor ama Allah bereket versin diyerek çalışıyoruz" dedi.

Günlük 30-35 kuzu kellesi ütülüyor Günlük ortalama 30-35 adet kuzu kellesi ütülediğini ifade eden Tokuşlu,"Bu işte çalışırken en çok zorlandığımız duman ve kıl yutmamız. Kelle paça tüylü olduğu için çalışırken nefes almakta zorluk çekiyoruz. Ama şu ortamda yapacak başka işimiz yok, 26 sene prim yatırmışız yaşa takıldık primimizi alamıyoruz." diye konuştu.

Tokat Sanayi Sitesi'nde iki kişinin kuzu kelle ütüleme işi ile uğraştığını aktaran Tokuşlu,"Çırak bulamıyoruz. Tek başına zor oluyor. Dedemizin zamanında 5-6 kişi çalışıyorduk. Kimimiz kelle tüyü döküyor kimimiz paça kazıyorduk. Müşteriye paket yapıp veriyorduk ama tek kaldık zorluklarla uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı. (Nİ-UY-

